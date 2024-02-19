Возмутительные действия водителей автобусов в Эстонии: "Такое чувство, что они поднимают у себя в крови адреналин"

"Что стало со скоростным режимом автобусов? Автобусы Lux Express, которые возят пассажиров, носятся по ледяным дорогам с ненормальной скоростью. Никакой ответственности за людей, которые едут в этих автобусах, - негодует она. - Где и по каким критериям набирают водителей? Такое чувство, что они за счет скорости и неадекватного вождения поднимают у себя в крови адреналин. Потом смотришь, то тут автобус лежит, то там автобус врезался в легковушку..."