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Возмутительные действия водителей автобусов в Эстонии: "Такое чувство, что они поднимают у себя в крови адреналин"

София Солдатенко rus.postimees.ee
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Автобус на шоссе Таллинн-Нарва вылетел в кювет. Фото иллюстративное.
Автобус на шоссе Таллинн-Нарва вылетел в кювет. Фото иллюстративное. Фото: Ain Liiva

"Лед, снег валит, есть только колея для машин, а водители автобусов на большой скорости идут на обгон…Кто в конце концов будет контролировать и отвечать за безопасность пассажиров в автобусах?" - возмущается Эльвира, которая неоднократно становилась свидетельницей опасных маневров водителей автобусов, сообщает Rus.Postimees.

По словам Эльвиры, которая часто путешествует между городами, водители автобусов периодически пренебрегают безопасностью пассажиров и других участников движения.

"Что стало со скоростным режимом автобусов? Автобусы Lux Express, которые возят пассажиров, носятся по ледяным дорогам с ненормальной скоростью. Никакой ответственности за людей, которые едут в этих автобусах, - негодует она. - Где и по каким критериям набирают водителей? Такое чувство, что они за счет скорости и неадекватного вождения поднимают у себя в крови адреналин. Потом смотришь, то тут автобус лежит, то там автобус врезался в легковушку..."

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