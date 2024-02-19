Прямой эфир ⟩ Латвия встречает Расторгуева. Следите за трансляцией!

Прибытие латвийской команды по биатлону запланировано в 17:05.

Из латвийских спортсменов медали чемпионата мира до сих пор имел только Илмарс Брицис - две бронзы в 2001 году на индивидуальной дистанции в 20 километров и в 2005 году в спринте на десять километров.

Чемпионом стал норвежец Йоханнес Тиннес Бё, финишировавший за 34 минуты 50,2 секунды. Расторгуев был одним из двух спортсменов, стрелявших точно, и он финишировал с отставанием в 15,1 секунды. Менее чем через 18 секунд после Расторгуева финишировал француз Кентен Фийон Майе, проехавший один штрафной круг.

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