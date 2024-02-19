В аэропорту "Рига" торжественно встретят обладателя серебряной медали ЧМ Расторгуева

В понедельник, 19 февраля, в аэропорту "Рига" состоится торжественная встреча Андрея Расторгуева, который в воскресенье завоевал историческую серебряную медаль в масс-старте на 15 километров на чемпионате мира в Нове-Место. Это лучшее достижение за всю историю латвийского биатлона.
Прибытие латвийской команды по биатлону запланировано в 17:05.
Из латвийских спортсменов медали чемпионата мира до сих пор имел только Илмарс Брицис - две бронзы в 2001 году на индивидуальной дистанции в 20 километров и в 2005 году в спринте на десять километров.
Чемпионом стал норвежец Йоханнес Тиннес Бё, финишировавший за 34 минуты 50,2 секунды. Расторгуев был одним из двух спортсменов, стрелявших точно, и он финишировал с отставанием в 15,1 секунды. Менее чем через 18 секунд после Расторгуева финишировал француз Кентен Фийон Майе, проехавший один штрафной круг.
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