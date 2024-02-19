Утром в понедельник, 19 февраля, мать Алексея Навального и его адвокаты попытались попасть в морг в Салехарде, куда, предположительно, было доставлено тело политика, однако их не пустили, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, пишет "Медуза".
Мать и адвокатов Навального не пустили в морг в Салехарде; проверка обстоятельств его смерти продлена
"Рано утром мать Алексея и адвокаты приехали к моргу. Внутрь их не пускают. Одного из адвокатов буквально вытолкали. На вопрос, там ли тело Алексея, сотрудники не отвечают", - сообщила она в социальной сети Х.
В свою очередь в Следственном комитете адвокатам и матери Алексея Навального сообщили, что проверка обстоятельств его смерти продлена.
"Сколько еще она будет идти - неизвестно. Причина смерти по-прежнему "не установлена". Они лгут, тянут время и даже не скрывают этого", - написала Ярмыш.
Как отмечает Русская служба ВВС, в воскресенье "Медиазона", проанализировав видеозаписи с камер наблюдения, обнаружила кортеж ФСИН, который накануне приезда в колонию матери навального мог перевозить тело политика в Салехард.
Это происходило в полночь в ночь с 16 на 17 февраля. За три дня, прошедшие с момента смерти Навального, его семья так и не получила тело. Соратники политика считают, что тело Навального намеренно спрятали от его родных.
Напомним, Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
Как заявили в учреждении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.
Алексею Навальному было 47 лет.
Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.
Матери Навального до сих пор не вернули и даже не показали тело ее сына.
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