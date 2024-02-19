Смерть маленькой Юстине: пьяный отец и мачеха били девочку по голове

По делу к уголовной ответственности за убийство при отягчающих обстоятельствах и жестокое и насильственное обращение с несовершеннолетним, если это причинило ему физические или психические страдания, будут призваны отец и мачеха девочки, проинформировала прокуратура.

Галерея: Округа, в которой было найдено тело Юстине

Согласно обвинению, оба обвиняемых лица по своему месту жительства в Резекненском крае, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили взаимный конфликт из-за претензий бытового характера к Юстине, поскольку не справлялись с воспитанием и уходом за девочкой. Обвиняемые, понимая, что в тот момент рядом с ними находится Юстине, которая является несовершеннолетней и беспомощной в силу своего возраста и не может физически противостоять направленным против нее насильственным действиям, начали кричать на девочку и умышленно бить ее по телу и голове, нанеся девочке тяжкие телесные повреждения, в результате чего наступила смерть маленькой Юстине.

Чтобы скрыть следы преступления, тело девочки было спрятано в погребе заброшенного дома, Госполиция и общество в связи с пропажей Юстине были введены в заблуждение.

Галерея: Дом, в котором было спрятано тело Юстине

В данный момент подозреваемые по-прежнему находятся под стражей.

Прокуратура указывает, что ни один человек не является виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Видео: Поиски Юстине

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