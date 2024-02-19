О проведении мероприятий в парке напротив посольства России в разное время заявили несколько организаторов, например, общество "Национал-демократы", а также Общество поддержки Украины.

Как сообщили агентству LETA в обществе "Национал-демократы", оно проведет акцию протеста в 12:00. Цель мероприятия - выразить солидарность и поддержку украинскому народу и военнослужащим в их борьбе с оккупантами, осудить агрессию России и военные преступления, которые она совершает против украинцев с 2014 года. Акция протеста продлится до 20:00.

Как сообщалось, в этот же день в Риге пройдут различные мероприятия в поддержку Украины, одно из главных - митинг "Вместе к победе", который начнется у памятника Свободы в 12:00.

Спикер украинского парламента обратится к Сейму по случаю второй годовщины российского вторжения

В четверг, 22 февраля, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратится с речью к Сейму по случаю второй годовщины полномасштабного военного вторжения России.

Внеочередное заседание начнется в 9:00 с обращения президента Эдгара Ринкевича.

Также выступят спикер Сейма Дайга Миериня и премьер-министр Эвика Силиня.

Как сообщалось, 24 февраля исполняется два года с момента полномасштабного нападения России на Украину.

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