Как на самом деле? Диетолог развенчивает мифы о яйцах и холестерине

Раньше считалось, что яйца вредны для здоровья сердца. Однако исследования показали, что большая часть холестерина в нашем организме вырабатывается печенью, а не усваивается из холестерина, который мы употребляем вместе с пищей.

Основная ошибка, которая способствует накоплению холестерина в кровеносных сосудах - это большое количество насыщенных жиров и трансжиров в нашем рационе, а не тот холестерин, который мы получаем с пищей. С другой стороны, в одном большом яйце содержится мало насыщенных жиров - около 1,5 грамма.

Доказательства того, что количество холестерина, содержащееся в одном яйце, безопасно для большинства людей, получены в результате обширных исследований, многие из которых были проведены в Гарвардском университете.

Ученые Гарвардского университета десятилетиями следили за пищевыми привычками людей. Участники исследования регулярно сообщали ученым о том, что они едят. Измерялись и основные показатели их здоровья. Вывод ученых: вероятность сердечных приступов, инсультов или других сердечно-сосудистых заболеваний не повышается, если люди употребляют не более одного яйца в день.

"Конечно, очень важно, что у вас в рационе помимо яиц. Например, насыщенные жиры в сливочном масле, сыре, беконе, колбасе и мучных изделиях повышают уровень холестерина в крови гораздо сильнее, чем тот холестерин, который содержится в яйцах. Они также могут повысить риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний", - напоминает специалист по питанию.

Миф № 3: Полезны только яичные белки