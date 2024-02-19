Видео ⟩ Дрон Госполиции зафиксировал в Риге несколько агрессивных водителей

Утром 15 февраля сотрудники Госполиции контролировали безопасность дорожного движения и соблюдение общих правил дорожного движения в Риге на пересечении улицы Бривибас, где зафиксировали в общей сложности 13 нарушений. В том числе десять водителей вели себя агрессивно - игнорируя интересы других участников дорожного движения и нарушая плавное движение транспортных средств, а также совершая маневр правого поворота с полосы движения прямо или налево. Зафиксированных водителей останавливали и привлекали к ответственности. За агрессивное вождение предусмотрен штраф от 70 до 280 евро и шесть штрафных баллов.

Видео: Запись с дрона Госполиции

Также сотрудники полиции зафиксировали двух водителей, которые пересекли перекресток в момент, когда на светофоре горел красный свет. Нарушителей также остановили и привлекли к административной ответственности - за езду на красный свет предусмотрен штраф от шести до двадцати восьми штрафных единиц, что составляет от 30 до 140 евро.

В автомобиле одного из водителей полицейские обнаружили антирадар, который был изъят. Водитель привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством, оборудованным устройством (антирадар и т. п.), способным обнаруживать сигналы, передаваемые измерительными приборами контроля скорости, или вызывать нарушения в работе этих измерительных приборов. За такое нарушение к водителю применяется штраф в размере 55 евро.

Чтобы автомобилисты не подвергали опасности себя и других участников дорожного движения, выполняя опасные маневры, Госполиция для контроля дорожного движения по всей стране периодически использует дроны, уделяя внимание как фиксации агрессивных нарушений правил дорожного движения, так и соблюдению требований дорожных знаков.

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