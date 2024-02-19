Главное за 19 февраля ⟩ Встреча Андрея Расторгуева, переименование рижских остановок и Долин о жизни в Латвии

Тело Алексея Навального находится в морге окружной клинической больницы Салехарда, пишет со ссылкой на источники "Новая газета Европа".

Жена российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия выступила с заявлением, в котором пообещала, что продолжит дело своего убитого мужа, а убийцы лидера российской оппозиции будут названы поименно. Видеообращение Юлии Навальной было опубликовано на YouTube.

Полицейские во время осмотра дома в Бристоле нашли мертвыми трех детей - 10-месячного младенца, трехлетнюю девочку и семилетнего мальчика, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на BBC.

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Здесь свою знаменитую книгу "Алхимик" презентовал бразильский прозаик Пауло Коэльо, на презентации присутствовал латышский поэт Имант Зиедонис, а место, в котором это всё происходило, связано с испанским живописцем Сальвадором Дали. Мы говорим о Базаре Берга в центре Риги!

RUS TVNET продолжает видеопроект "Рига за 15 минут", посвящённый разным местам столицы - популярным и несправедливо обделённым вниманием.

Кинокритик Антон Долин в беседе с журналистом Виктором Бурдиным в новом выпуске Forbes Q&A рассказал о жизни в Латвии, куда он переехал с семьей после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Зачастую, когда читаешь новости о событиях в Латвии и мире, интервью, мнения и жизненные истории, сам рассказчик остается на втором плане. По сути, это не только закономерно, но и правильно, ведь событие и сама история всегда важнее автора или документалиста. Однако часто читатель хочет узнать - кто же на самом деле этот человек по ту сторону? И о чем сотрудники новостного портала говорят на кухне?

Именно поэтому мы решили запустить новый, можно сказать, неформальный проект - беседы с читателями под названием TVNET+ virtuve.

Латвийские биатлонисты Андрей Расторгуев и Байба Бендика очень успешно провели чемпионат мира в Нове-Место (Чехия). Было достигнуто несколько беспрецедентных успехов в истории латвийского биатлона.

Пользовательница TikTok из США под ником theleashowtravel поделилась своим личным топом латвийских вкусностей - видео набрало более 500 тысяч просмотров, 20 тысяч лайков и сотни комментариев.

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