Латвия призывает поторопиться с оказанием необходимой помощи Украине

Как сообщили агентству LЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД), в понедельник, 19 февраля, в Брюсселе состоялся Совет ЕС по иностранным делам. В повестку дня совета были включены вопросы текущей ситуации на Ближнем Востоке, поддержки ЕС Украине в борьбе с российской агрессией, а также обмен мнениями о взаимодействии ЕС в Сахельском регионе Африки.

По словам Лице-Лиците, ЕС должен согласовать 13-й раунд санкций до 24 февраля и продолжить разработку новых санкций против России, уделяя особое внимание борьбе с обходом санкций. Латвия хочет, чтобы были предприняты конкретные шаги, чтобы ЕС мог начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в марте. Посол призвала страны-члены ЕС присоединиться к возглавляемой Латвией коалиции дронов.

Латвия вместе с Литвой, Эстонией и Польшей призвала к солидарности и скоординированным действиям ЕС и обратила внимание государств на общедоступный список политиков ЕС, против которых Россия возбудила политически мотивированные дела.

В ходе заседания Совета к министрам иностранных дел обратилась Юлия Навальная, супруга российского политика и лидера оппозиции Алексея Навального, погибшего в российской колонии. Она заявила, что продолжит работу, начатую ее мужем, по реализации его политической программы и идей, и поддержка ЕС сыграет в этом процессе особую роль.

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