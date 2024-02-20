Видео ⟩ "Он вылетел из лобового стекла!" - новые подробности трагической аварии под Цесисом

Смертью 19-летнего молодого человека жители села потрясены. Те, кто видел последствия аварии в пятницу в полдень, уверены, что водитель ехал на большой скорости.

"Видел, что машина была разбита, пожарные пилили заднюю часть, чтобы вытащить людей наружу. Один уже лежал на земле, мертвый. Ощущения были ужасные. Таких вещей давно у нас не было", - рассказала местная жительница.

По словам правоохранителей, в автомобиле Audi находились трое мужчин. Погибший, скорее всего, не был пристегнут, так как после удара из автомобиля был выброшен. Водитель и второй пассажир получили ранения.

За рулем находился 29-летний мужчина. Местные говорят, что вся компания, сидевшая в машине, уже несколько дней употребляла алкоголь.

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