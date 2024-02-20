Фото ⟩ Таллинн в руинах: шокирующая выставка в эстонской столице заставляет задуматься об ужасах войны

В мире есть много вещей, за которые можно быть благодарными, о которых в повседневной жизни даже не задумываемся. Которые мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Художники Estookin и Ребека Парбус 19 февраля открыли выставку HETK (МОМЕНТ), которую может посмотреть каждый житель и гость Таллинна, сообщает Postimees.
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На рекламных стендах в Ыйсмяэ, Мустамяэ и Ласнамяэ расположены четыре вида разрушенной городской среды. Выставка задает вопрос - за что мы можем быть благодарны в сегодняшнем нестабильном мире?
Выставка будет открыта до 3 марта.
Фото: выставка HEKT (МОМЕНТ)
"Размышляя о том, насколько нестабилен наш мир сейчас, я понял, что все окружающее воспринимаю как само собой разумеющееся. От свободы и независимости до еды на столе и крыши над головой. Есть за что быть благодарным", - сказала Парбус, объясняя контекст выставки.
Фото: выставка HEKT (МОМЕНТ)
"Эти работы отражают виды, которых мы не видим в наших городских пейзажах. Насколько мы ценим те моменты, когда все хорошо?" - добавил Estookin.
Посмотреть на выставку можно и онлайн.
24 февраля исполнится два года с начала российской преступной войны против Украины, в ходе которой российская армия уничтожила десятки украинских городов и сел.
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