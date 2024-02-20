Менее месяца назад в соцсети попало видео, на котором видно, как Ким Чен Ын смотрит матч по волейболу. К подлинности видео возникло много вопросов.

Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжуэ посетил волейбольный матч. Видео в соцсети Х опубликовал Historic Vids. Трибуны были заполнены северокорейскими военными.

Kim Jong Un watching a volleyball game pic.twitter.com/BN1KNMbko0 — Historic Vids (@historyinmemes) January 24, 2024

В тот момент, когда северокорейский диктатор появился в зале, зрители начали прыгать, как роботы. Ким Чен Ыну были посвящены аплодисменты. Этим занимались и все игроки на поле. В конце видео видно, что, когда Ким Чен Ын покинул арену, игра была остановлена, чтобы проводить его аплодисментами.

Несмотря на то, что изначально подлинность видео была поставлена под сомнение , сайт фактчекинга Snopes подтвердил его подлинность. Этот фрагмент видео впервые транслировали 29 августа прошлого года на государственном телевидении КНДР. Говорят, в волейбольном матче встречались команды Военно-морских сил и ВВС.

Видео уже посмотрели более 47 миллионов раз.

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