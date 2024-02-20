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Видео ⟩ Как диктатор КНДР Ким Чен Ын посетил волейбольный матч. Люди роботизированно прыгают (1)

rus.tvnet.lv
Обновлено 20 февраля 2024, 11:22
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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын Фото: Reuters/ScanPix

В соцсетях циркулирует видео, на котором видно, как северокорейский диктатор Ким Чен Ын посещает у себя на родине волейбольный матч. Подтверждено, что видео настоящее.

Менее месяца назад в соцсети попало видео, на котором видно, как Ким Чен Ын смотрит матч по волейболу. К подлинности видео возникло много вопросов.

Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжуэ посетил волейбольный матч. Видео в соцсети Х опубликовал Historic Vids. Трибуны были заполнены северокорейскими военными.

В тот момент, когда северокорейский диктатор появился в зале, зрители начали прыгать, как роботы. Ким Чен Ыну были посвящены аплодисменты. Этим занимались и все игроки на поле. В конце видео видно, что, когда Ким Чен Ын покинул арену, игра была остановлена, чтобы проводить его аплодисментами.

Несмотря на то, что изначально подлинность видео была поставлена под сомнение , сайт фактчекинга Snopes подтвердил его подлинность. Этот фрагмент видео впервые транслировали 29 августа прошлого года на государственном телевидении КНДР. Говорят, в волейбольном матче встречались команды Военно-морских сил и ВВС.

Видео уже посмотрели более 47 миллионов раз.

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