В Латвии в 2023 году в ДТП погибло больше все людей за последние годы

В 2020 году погибли 132 человека, в 2021 году - 141 человек, в 2022 году - 115 человек.

В прошлом году чаще всего участники дорожного движения погибали при столкновениях транспортных средств, наездах на пешеходов и в случае переворачивания машин.

В прошлом году 382 человека получили серьезные травмы, что на 47 меньше, чем годом ранее. Легкие травмы в прошлом году получили 3 783 участника дорожного движения, что на 190 больше, чем в 2022 году.

Всего в прошлом году в стране было зарегистрировано 18 899 ДТП, что на 260 меньше, чем годом ранее.

В прошлом году было возбуждено 3413 уголовных и административных дел за вождение в нетрезвом виде. Годом ранее их было 4297. В прошлом году у нетрезвых водителей было конфисковано 815 автомобилей.

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