В ожидании 1 марта: что учитывать при подаче налоговой декларации в этом году?

Более подробную информацию о заполнении декларации можно найти в разделе "Годовая декларация о доходах" на сайте VID.

Подавать декларацию удобнее всего в электронном виде, используя Систему электронного декларирования (EDS) VID, поскольку в нее из государственных информационных систем автоматически включается большая часть данных и человеку не приходится вводить их самостоятельно. Обязательная годовая декларация должна быть подана в электронном виде.