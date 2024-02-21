В ожидании 1 марта: что учитывать при подаче налоговой декларации в этом году?

До 1 марта - начала подачи годовых деклараций о доходах - осталось несколько недель. Служба государственных доходов (VID) рассказала порталу Apollo.lv, что следует учитывать жителям при подаче годовой декларации в этом году.
Представители VID отметили, что в этом году изменений в подаче годовой декларации о доходах по сравнению с предыдущим годом не произойдет.
Чтобы получить возврат налога, в течение 2024 года можно не только подать декларацию за 2023 год, но также подать или уточнить декларации за 2022 и 2021 годы. Декларацию за 2020 год можно подать до 23 июля.
Как и прежде, все жители, чьи доходы облагаются подоходным налогом с населения, должны следить за тем, соответствуют ли применяемые в течение года налоговые льготы и прогнозируемый VID необлагаемый налогом минимум их общему годовому доходу.
От этого зависит, будет ли при подаче декларации возвращен налог или его придется уплатить самому.
Любое лицо, доходы которого облагаются подоходным налогом, может добровольно подать декларацию, чтобы взыскать с государства переплаченный налог на оправданные расходы - свои и членов своей семьи. Это можно сделать в любое время в течение трех лет.
Возврат переплаченных налогов осуществляется в течение трех месяцев со дня получения декларации.
Жители часто забывают, какие документы не следует прилагать к декларации. Чеки за пищевые добавки, витамины, лекарства, очки или контактные линзы не являются оправданными расходами. То же касается счетов за пластические операции.
Обязательно годовую декларацию должны подавать все предприниматели и субъекты экономической деятельности, а также те жители, за которых в течение года подоходный налог не был уплачен в полном объеме. Это нужно сделать с 1 марта по 3 июня 2024 года (включительно), а если доход за 2023 год превышает 78 100 евро - то с 1 апреля по 1 июля 2024 года.
Об остальных случаях, когда подавать декларацию обязательно, а также о том, как это сделать, можно узнать на сайте vid.gov.lv в разделе "Обязательная годовая декларация о доходах". Если подавать декларацию обязательно, это нужно сделать с помощью системы электронного декларирования (EDS) VID.
Возврат налога можно также получить за не примененные в течение года налоговые льготы или в связи с применением более высокой прогрессивной ставки. Для этого к декларации не нужно прикреплять обосновывающие документы: перерасчет производится автоматически из задекларированных лицом доходов.
Жители, которые в прошлом году откликнулись на призыв VID и указали номер счета, на который они хотят получить автоматический возврат налогов, не обязаны подавать декларацию, за исключением случаев, когда это необходимо (смотрите информацию выше). Если ничего не изменится, данная категория жителей получит налоговую переплату с 1 октября по 31 декабря этого года.
Это удобно для тех, у кого нет оправданных расходов и кому подавать декларацию не обязательно.
Для возмещения переплаченного подоходного налога за оправданные расходы (образование, медицина, стоматология, отчисления в пенсионный фонд и т. д.) необходимо подать декларацию, приложив к ней документы о допустимых расходах - чеки, квитанции, банковские счета и т. п.
Более подробную информацию о заполнении декларации можно найти в разделе "Годовая декларация о доходах" на сайте VID.
Подавать декларацию удобнее всего в электронном виде, используя Систему электронного декларирования (EDS) VID, поскольку в нее из государственных информационных систем автоматически включается большая часть данных и человеку не приходится вводить их самостоятельно. Обязательная годовая декларация должна быть подана в электронном виде.
VID призывает жителей быть бдительными, осторожными и не реагировать на сообщения, отправленные мошенниками!
Мошенники часто выдают себя за Службу госдоходов или банк и рассылают текстовые сообщения с просьбой совершить определенные действия, связанные с возвратом налогов, к примеру, предлагают перейти по ссылке, включенной в текстовое сообщение, чтобы якобы вернуть переплаченные налоги, подтвердить некие данные, согласиться с информацией и т. п.
Фантазия злоумышленников богата, поэтому люди то и дело сталкиваются с новой модификацией сообщений от мошенников.
Важно помнить, что VID никогда не отправляет короткие текстовые сообщения.
VID выплачивает переплаченный налог на счет, указанный жителем в EDS. Никаких дополнительных действий после подачи декларации жителям совершать не нужно.
В случае возникновения вопросов можно позвонить по консультационному номеру телефона VID +371 671 200 00, а также задать свои вопросы письменно в EDS в разделе "Переписка с VID". Важно, что, позвонив по консультационному номеру телефона VID, любой желающий может также получить персональную консультацию, если подключится к EDS и назовет отображаемый там код.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!