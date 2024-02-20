В среду ожидаются дожди и снег

В среду, 21 февраля, в Латвии местами пройдет небольшой снег, а с запада страну пересечет обширная зона осадков - в Курземе и центральных регионах страны ожидаются дождь и мокрый снег.
По прогнозам синоптиков, будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер. Местами возможна дымка.
Максимальная температура воздуха составит от 0...+1 градуса на востоке страны до +3...+5 градусов в Курземе.
В Риге будет облачно, временами ожидаются небольшие осадки, вечером - умеренный дождь. Температура воздуха составит +2...+3 градуса.
Галерея: Зима в Риге
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