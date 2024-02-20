На улице Гранита машина муниципальной полиции Ропажского края врезалась в остановку

Sadursme, которое обобщает предоставленную очевидцами информацию, проинформировало портал TVNET о ДТП с участием автомобиля муниципальной полиции Ропажского края.
Авария призошла на улице Гранита, которая соединяет Ригу и Сауриеши. Как видно на видео, автомобиль муниципальной полиции Ропажского края, похоже, врезался в автобусную обстановку.
TVNET связался как с Государственной полицией, так и с муниципальной полицией Ропажского края, чтобы выяснить подробности произошедшего.
В Госполиции проинформировали, что во вторник в 13:40 в Риге, на улице Гранита, водитель служебного автомобиля Volkswagen муниципальной полиции Ропажского края, по предварительной информации, пытался избежать возможного столкновения и заехал под навес остановки общественного транспорта. Госполиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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