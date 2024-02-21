Ни денег, ни Полины Гагариной. Что делать, если концерт отменили?

Вику из Валмиеры и её маму из Екабпилса разделяют 150 километров, но их объединяет любовь к творчеству российской певицы Полины Гагариной, говорится в сюжете Bez Tabu.

В 2020 году выступления российских артистов в Латвии были обычным делом и не было ни малейшего подозрения, что что-то может пойти не так. Вика хотела порадовать маму и купила билеты на концерт Гагариной в "Арена Рига" стоимостью более 40 евро.

Однако Вика и её мама так и не побывали на выступлении певицы - сначала концерт дважды переносили из-за пандемии коронавируса, а в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину были введены санкции против российских артистов, в том числе и Гагариной, которая выступала на провластном митинге в "Лужниках". В итоге концерт в Риге вообще отменили.