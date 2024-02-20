Главное за 20 февраля ⟩ Какой будет весна, обращение матери Навального к Путину и недовольство расписанием Rīgas satiksme

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что после отступления украинских войск из города Авдеевка армия России активно пытается наступать на позиции ВСУ сразу на трех направлениях: в Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Об активизации российских войск также говорят представители ВСУ.

Тело Алексея Навального не выдают его семье в России. Что может сказать судмедэкспертиза по прошествии длительного времени? Ответы немецкого судмедэксперта.

Проблемы с турецкими банками, которые с конца прошлого года блокируют платежные операции с Россией, теперь дошли до российских нефтеэкспортных компаний. Они уже долгое время не получали от Турции денег за проданную нефть, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в одной из крупнейших нефтяных компаний.

5 февраля в возрасте 35 лет скончался единственный сын руководителя "Роснефти" Игоря Сечина Иван, свидетельствует запись в реестре дел о наследстве. Первым на этот факт обратил внимание бывший менеджер "ЮКОСа" Леонид Невзлин.

В мире есть много вещей, за которые можно быть благодарными, о которых в повседневной жизни мы даже не задумываемся. Которые мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Художники Estookin и Ребека Парбус 19 февраля открыли выставку HETK ("Момент", "Мгновение"), которую может посмотреть каждый житель и гость Таллинна, сообщает Postimees.

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