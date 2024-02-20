Вот и подходит к концу очередной февральский день. Все ближе весна с ее теплом и солнцем, которого так не хватает этой зимой жителям страны. О том, какой будет предстоящая весна, а также о других важных новостях рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за вторник, 20 февраля.
Главное за 20 февраля ⟩ Какой будет весна, обращение матери Навального к Путину и недовольство расписанием Rīgas satiksme
Новости Латвии:
Rīgas satiksme разработало новый логотип, сообщила агентству LETA представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.
Идущие в Латвии уже почти два года дискуссии о языке и его использовании в общественном пространстве дошли и до медицины. Все чаще возникают ситуации, когда врачи не говорят на русском, а пациенты недостаточно знают латышский. Да и на рабочем месте русский язык частенько де-факто является языком общения, что не всегда приемлемо для врачей нового поколения. Так как обстоят дела? Помогут ли пациенту, не говорящему по-латышски, в Латвии? И можно ли врачам между собой общаться по-русски?
Строительное предприятие Velve обнаружило деформацию одной из несущих колонн на строительной площадке корпуса A2 Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS), сообщили агентству LETA представители Velve.
Служба госбезопасности (VDD) 8 февраля на пункте пограничного контроля в Патерниеки задержала лицо по подозрению в осуществленных по поручению российской спецслужбы провокационных действиях в памятных местах в Латвии, а также в других странах Балтии, сообщили в VDD.
Европейский союз (ЕС) уже готовит новый пакет санкций против России, и о нем может быть объявлено на этой неделе, заявила премьер-министр Эвика Силиня во вторник журналистам, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о возможном применении новых санкций в отношении Москвы после смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального.
В Риге вступили в силу новые обязательные правила "О признании домохозяйства нуждающимся или малообеспеченным и о пособиях социальной помощи в Рижском самоуправлении", которые увеличивают порог дохода для малообеспеченного домохозяйства, сообщила агентству LETA представитель управления Рижской думы по внешним коммуникациям Антра Габре.
Sadursme, которое обобщает предоставленную очевидцами информацию, проинформировало портал TVNET о ДТП с участием автомобиля муниципальной полиции Ропажского края.
Ведущий научный сотрудник факультета географии и наук о Земле Латвийского университета Гунта Калване в беседе с RUS TVNET рассказала о привычных предвестниках весны в нашей стране.
В исследовании "Города и регионы будущего Европы 2024", опубликованном изданием FDI Intelligence британской газеты Financial Times, Вентспилс и Елгава вошли в топ лучших стратегий привлечения иностранных инвестиций в категории микрогородов Европы.
Трагическое ДТП произошло в минувшую пятницу в Лиепе. Мужская компания в полдень совершала выезд и, по рассказам жителей, впечатляюще превысила разрешенную скорость движения, сообщает передача Degpunktā.
За движением общественного транспорта Rīgas satiksme рижане теперь могут следить в режиме реального времени - прямо на сайте компании. Однако новинку оценили не все - из-за нового визуального оформления.
За рубежом:
Мать убитого российского оппозиционера Алексея Навального Людмила Навальная через видео обратилась к Владимиру Путину и потребовала вернуть ей тело Алексея, сообщает российское независимое СМИ The Insider.
"Меня не должно было быть на этом месте, я не должна была записывать это видео", — так Юлия Навальная начала видеообращение, в котором заявила, что продолжит дело своего мужа. Долгие годы она последовательно предпочитала быть женой политика, а не политиком. При этом западные политики и СМИ уже несколько лет говорят, что именно Навальная после ареста, а теперь и гибели мужа способна стать новым лидером российской оппозиции. В этот понедельник она впервые публично заявила, что готова это сделать.
Семён Слеапков в своём Instagram обратился к Владимиру Путину, обвинив президента России в убийстве Алексея Навального.
Владимир Путин повысил в звании первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Бояринева. Указ о присвоении Бояриневу звания генерал-полковника внутренней службы был подписан в понедельник, 19 февраля, через три дня после смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии ИК-3 в Харпе.
В период с декабря по февраль Полиция безопасности задержала десять лиц, которые подозреваются в действиях по заданию российских спецслужб. Согласно подозрению, среди них есть те, кто разбили машины министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и журналиста, пишет Rus.Postimees.
Эксперты американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что после отступления украинских войск из города Авдеевка армия России активно пытается наступать на позиции ВСУ сразу на трех направлениях: в Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Об активизации российских войск также говорят представители ВСУ.
Тело Алексея Навального не выдают его семье в России. Что может сказать судмедэкспертиза по прошествии длительного времени? Ответы немецкого судмедэксперта.
Проблемы с турецкими банками, которые с конца прошлого года блокируют платежные операции с Россией, теперь дошли до российских нефтеэкспортных компаний. Они уже долгое время не получали от Турции денег за проданную нефть, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в одной из крупнейших нефтяных компаний.
5 февраля в возрасте 35 лет скончался единственный сын руководителя "Роснефти" Игоря Сечина Иван, свидетельствует запись в реестре дел о наследстве. Первым на этот факт обратил внимание бывший менеджер "ЮКОСа" Леонид Невзлин.
В мире есть много вещей, за которые можно быть благодарными, о которых в повседневной жизни мы даже не задумываемся. Которые мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Художники Estookin и Ребека Парбус 19 февраля открыли выставку HETK ("Момент", "Мгновение"), которую может посмотреть каждый житель и гость Таллинна, сообщает Postimees.
Интересное чтиво:
"В 15 лет я сказал себе и поставил цель, что до 25 лет хочу снять большое кино. Сейчас мне 25, а мой фильм в прокате", - говорит латвийский режиссер и сценарист Рихард Ромуш. 14 февраля его романтическая комедия Gandrīz vecpuisis ("Почти холостяк") стартовала в кинопрокате и доступна в кинотеатрах по всей Латвии.
В понедельник, 19 февраля, в Латвии встретили биатлониста Андрея Расторгуева, добившегося лучшего результата в истории латвийского биатлона - серебряной медали в масс-старте на 15 километров на чемпионате мира в Нове-Место. В аэропорту Расторгуев дал комментарий TVNET GRUPA.
Различные автомобили используются для разных целей, поэтому уже через несколько лет уровень их пробега может существенно отличаться. Но на порталах объявлений можно найти множество машин с небольшим пробегом и по подозрительно низким ценам, что заставляет задуматься, точны ли показания одометра. Компания по оценке данных автомобильной отрасли carVertical в Латвии провела исследование среднего пробега автомобилей разных марок, которые используются в стране, чтобы автомобилисты могли сравнить эти данные с показателями своих машин.
Многие боятся, что после того, как капельница для внутривенной инфузии закончится, воздух из неё может попасть в кровеносную систему и спровоцировать смертельно опасную воздушную эмболию. "Проверено.Медиа" рассказывает, обоснованно ли такое опасение.
Певица Лиене Шомасе в программе Kad viņas satiekas впервые открыто рассказала о срыве, который она пережила после откровенной речи на одном из мероприятий в 2016 году в Даугавпилсе. Лиене назвала этот период самым тяжелым в своей жизни.
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