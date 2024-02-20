Российская армия продолжает использовать Starlink. У украинцев есть план, как их отключить

Об этом плане в интервью заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, министерство в данный момент коммуницирует по этому вопросу со SpaceX. Предприятие могло бы отключить свои терминалы на оккупированных территориях, однако Украине важно, чтобы они там работали.

"Есть другой способ, как добиться того, чтобы наши Starlink работали, а остальные нет", - добавил министр.

Отвечая на вопрос, есть ли связь между появлением этих терминалов на стороне оккупантов и высказываниями Илона Маска о войне в Украине, Федоров ответил, что не верит в это.

"Было логично, что россияне начнут закупать их через третьи страны. У них было несколько Starlink, однако теперь их чуть больше", - сказал он.

Министр также подтвердил, что не боится того, что эти терминалы когда-нибудь перестанут работать. "Для отдельных миссий, например, на море, мы используем другие системы связи - специальную военную спутниковую связь.

Однако Starlink по-прежнему являются основной инфраструктурой на линии фронта, и я думаю, что с ними все будет в порядке", - добавил Федоров.

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