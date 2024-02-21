Американская дипломат не отрицает, что США собираются поставить Украине ракеты большой дальности

"Без комментариев", - ответила Ким. Это был единственный вопрос, поднятый на брифинге, на который она не ответила.

В понедельник два неназванных американских чиновника сообщили СМИ, что администрация президента США Джо Байдена работает над поставкой в Украину ракет большой дальности ATACMS.

В конце прошлого года США начали поставлять Украине ракеты ATACMS средней дальности. Ракеты большой дальности позволили бы Украине наносить удары глубже в оккупированном Россией Крыму.

Вопрос о том, как будут финансироваться поставки, пока не решен, сообщают американские СМИ. Скорее всего, они будут возможны только после утверждения средств на пополнение ракет большой дальности США.

Комментарии представителя Госдепартамента США Ким по другим вопросам, связанным с Украиной и военной и экономической помощью США, читайте в ближайшее время на TVNET+!

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