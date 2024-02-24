Онлайн ⟩ Вместе до победы! Латвия и свободный мир чествуют Украину

Два года назад, 24 февраля 2022 года, российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, положив начало кровопролитной войне, унесшей жизни тысяч мирных жителей. Сегодня, во вторую годовщину полномасштабного вторжения, во многих странах, в том числе и в Латвии, проходят мероприятия в поддержку Украины. RUS TVNET на протяжении всего дня следит за ходом событий по всей Латвии и ведет онлайн-трансляцию. Следите вместе с нами!
Чтобы продемонстрировать единство латвийских СМИ в поддержку Украины в войне против захватчика, латвийские радиостанции, телеканалы и электронные СМИ, в том числе TVNET GRUPA, договорились о совместной акции 24 февраля в 12:00, одновременно включив гимн Украины.
В это же время у посольства РФ в Риге началась акция протеста с целью выразить солидарность и поддержку украинскому народу и военнослужащим в их борьбе с оккупантами, осудить агрессию России и военные преступления, которые она совершает против украинцев с 2014 года.
Одним из главных мероприятий субботы станет митинг "Вместе к победе!", который начнется в 12:30 у памятника Свободы. Перед участниками выступят официальные лица Латвии и Украины, а также активисты гражданского общества.
В это же время на Бастионной горке будут работать мастерские по изготовлению свечей и пункты сбора пожертвований.
В свою очередь в Даугавпилсе центральным событием станет мероприятие в поддержку Украины "Даугавпилс за победу Украины" - его начало в 13:00.
Чтобы почтить память погибших на войне в Украине, 24 февраля в 15:00 в Рижской Домском соборе пройдет служба.
В этот же день в 18:30 в Латвийской национальной библиотеке состоится благотворительный концерт "Вместе с Украиной". Известные латвийские и украинские певцы и музыканты объединятся в музыкальном мероприятии, чтобы выразить свою солидарность и поддержку украинскому народу. Средства, вырученные от концерта, пойдут на поддержку Украины.
Дума также приглашает посетить акустический концерт Stop the War музыкальной группы Riga Reggae, который состоится в культурном центре "Иманта" в 19:00.
В эти дни на фасаде Рижского Дома конгрессов будет демонстрироваться аудиовизуальная проекция, посвященная поддержке Украины и созданная известным чешским художником по свету Алексом Довисом.
Также 24 февраля Рижское агентство памятников от заката до рассвета будет подсвечивать памятник Свободы в цветах украинского флага. Каждый вечер в желто-синем цвете будет подсвечиваться и фасад Ратуши.
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