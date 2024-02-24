Онлайн ⟩ Вместе до победы! Латвия и свободный мир чествуют Украину

Чтобы продемонстрировать единство латвийских СМИ в поддержку Украины в войне против захватчика, латвийские радиостанции, телеканалы и электронные СМИ, в том числе TVNET GRUPA, договорились о совместной акции 24 февраля в 12:00, одновременно включив гимн Украины.

В это же время у посольства РФ в Риге началась акция протеста с целью выразить солидарность и поддержку украинскому народу и военнослужащим в их борьбе с оккупантами, осудить агрессию России и военные преступления, которые она совершает против украинцев с 2014 года.

Одним из главных мероприятий субботы станет митинг "Вместе к победе!", который начнется в 12:30 у памятника Свободы. Перед участниками выступят официальные лица Латвии и Украины, а также активисты гражданского общества.

В это же время на Бастионной горке будут работать мастерские по изготовлению свечей и пункты сбора пожертвований.

В свою очередь в Даугавпилсе центральным событием станет мероприятие в поддержку Украины "Даугавпилс за победу Украины" - его начало в 13:00.