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Трагический пожар в Риге: погиб человек

rus.tvnet.lv/LETA
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Автомобиль VUGD
Автомобиль VUGD Фото: Evija Trifanova / LETA

Во вторник, 20 февраля, в Риге во время пожара в жилом доме погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 21:15 в VUGD поступило сообщение о том, что в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома горит кухня площадью десять квадратных метров.

Два человека самостоятельно эвакуировались с первого этажа здания. Во время тушения пожарные обнаружили погибшего.

За прошедшие сутки VUGD получила 31 вызов, в том числе шесть - на пожары, 18 - на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.

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