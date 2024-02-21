Трагический пожар в Риге: погиб человек

В 21:15 в VUGD поступило сообщение о том, что в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома горит кухня площадью десять квадратных метров.

Два человека самостоятельно эвакуировались с первого этажа здания. Во время тушения пожарные обнаружили погибшего.

За прошедшие сутки VUGD получила 31 вызов, в том числе шесть - на пожары, 18 - на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.

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