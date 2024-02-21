Фото ⟩ Передача стройплощадки больницы Страдиня проходит под надзором полиции

В Госполиции агентству LЕТА пояснили, что полицейские находятся на объекте для обеспечения общественного порядка и безопасности.

13 февраля больница расторгла договор о строительстве корпуса с Velve, так как компания не соблюдала сроки строительства, на объекте были обнаружены существенные дефекты и выявлены другие нарушения.

Первоначально планировалось, что больница примет у Velve недостроенный корпус 20 февраля. Больница предложила компании немедленно заключить соглашение, на основании которого она примет строительную площадку и предпримет необходимые меры для обеспечения непрерывности работ. В свою очередь, Velve предложила заключить соглашение о расторжении договора, на что больница не согласилась.

Галерея: Больница Страдиня перенимает незаконченный новый корпус

Сегодня руководство больницы планирует перенять объект в соответствии с предусмотренным договором порядком.

Как подчеркивает больница Страдиня, корпус А2 является государственной собственностью, находящейся в ведении больницы, а действия SIA Velve, если оно не передаст объект, будут расцениваться как произвол, который влечет за собой уголовное наказание. Любой ущерб, который возникнет из-за противодействия SIA Velve, будет взыскан.

После передачи здания больница намерена провести независимую экспертизу для проверки качества строительства объекта, поскольку есть основания полагать, что список выявленных на данный момент строительных дефектов может быть неполным. Также будут проведены срочные работы, например, демонтаж подвального помещения площадью почти 8000 квадратных метров, где, согласно последним анализам, выявлено семь различных видов плесени.

Компания Velve не согласилась с решением руководства больницы о расторжении договора в одностороннем порядке и считает его незаконным. Как заявила компания, основные причины срыва сроков строительства связаны с низким качеством строительного проекта.

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