МОК отказал в участии в Олимпиаде легендарному боксёру

Пакьяо, завершивший профессиональную карьеру в 2021 году, выразил желание участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в возрасте 45 лет, но МОК отклонил просьбу филиппинца об изменении возрастного ограничения, отметив, что до соревнований допускаются только спортсмены до 40 лет.

До 2013 года на Олимпийских играх могли выступать только боксёры в возрасте до 34 лет, но затем возрастной предел был поднят до 40 лет, что позволяло филиппинцу выступить на Олимпийских играх 2016 года в Рио, в которых он не участвовал, поскольку был избран в качестве сенатора у себя на родине.

В МОК сообщили, что уже направили копию решения Олимпийскому комитету Филиппин - те планировали добиться для своей легенды некоего "специального" (универсального) разрешения, которое позволило бы Пакьяо миновать отборочные турниры. Такие разрешения и вправду существуют для стран, у которых мало представителей на Олимпийских играх.

Пакьяо завоевывал чемпионские пояса в восьми весовых категориях. За профессиональную карьеру, которая началась в 1995 году, филиппинец провёл 72 боя, одержал 62 победы (39 досрочно), потерпел 8 поражений и дважды завершил бои вничью.

Напомним, Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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