Алена Яхупова не хотела бросать собаку семьи и поэтому не сумела сбежать из Каменки-Днепровской перед тем, как ее оккупировали российские войска. После пыток и проведенных в тюрьме месяцев российские пропагандисты сняли "освобождение" Алены... И сразу же после этого отдали украинку поработителю людей, который заставлял рыть для россиян траншеи. Обычно с принудительных работ украинцы живыми не возвращались, и ей это удалось сделать лишь по счастливой случайности, рассказывает Алена. Она помогла идентифицировать шестерых преступников, против которых выдвинуты обвинения.

Несмотря на то, что на этой неделе исполняется два года со дня вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, мы не должны уставать от войны. По мере сокращения военной поддержки уменьшаются и шансы Украины вернуть себе территории, оккупированные Россией - и, возможно, ей даже придется потерять новые, как это недавно произошло с Авдеевкой после тяжелейших боев. Оккупация - это не только незаконное присвоение чужой территории. В условиях оккупации мирные жители переживают самые страшные ужасы: пытки, тюремное заключение, похищения, убийства, депортации, уничтожение культуры и идентичности, использование в пропаганде, разлучение семей и незаконный вывоз детей для "усыновления" чужаками. Однако украинские военные и мирное население не собираются сдаваться. Не должен этого делать и остальной мир.

Оккупация города Каменка-Днепровская в Запорожской области началась 27 февраля 2022 года. "Колонны танков заехали без единого выстрела, - рассказывает порталу TVNET Алена. - Это была очень тихая и очень быстрая оккупация".

Российская армия сразу же начала создавать свои оккупационные структуры, например, полицию. Часть местных сама стала сотрудничать с новой оккупационной властью, так как увидела возможность устроиться на более хорошую должность и получить иные блага. Других оккупационная власть пыталась уговорить - среди них была и Алена, образование и многолетний опыт работы которой очень пригодились бы в чиновничестве. "Мне предложили должность. Я сказала, что подумаю, но так никогда и не вернулась".

Когда Алена наконец приняла решение уехать, это не было легко сделать, так как в очередях у блокпостов можно было прождать неделю. Опасаясь, что вместе с большой собакой сделать это будет еще сложнее, она оставалась в оккупированной Каменке-Днепровской до октября. Как оказалось, задержалась она зря - позднее оккупанты любимую собаку семьи застрелили.

В это время оккупационная власть начала охотиться за националистически настроенными украинцами и близкими украинских военнослужащих. Алену, муж которой служит в ВСУ, сдали знакомые.