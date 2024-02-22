Мужчинам о трансплантации волос – облысение можно победить!

Фото: Пресс-фото

Метод подходит и для трансплантации волос и в зоне бороды и бровей. В этом случае также используются волосы с затылочной части – фолликулы пересаженных волос адаптируются к конкретной зоне и становятся волосами соответствующего типа (волоски бороды или бровей).

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Сколько стоит трансплантация волос и когда можно ожидать результата?

Стоимость трансплантации волос начинается от 1000 EUR, что, оценивая диапазон цен на международном уровне, считается очень выгодной ценой. К тому же эта процедура становится все более популярной, поэтому увеличиваются возможности выгодных предложений. Расходы на процедуру зависят от обрабатываемой зоны – насколько объемная манипуляция требуется. Продолжительность процедуры также зависит от объема манипуляции, но его можно разделить на несколько этапов.

Вернуться к своим ежедневным делам можно уже на следующий день после процедуры, а полноценный результат будет заметен в течение года после трансплантации волос.

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