Мужчинам о трансплантации волос – облысение можно победить!

Желание сохранить красивые волосы в 21-м веке – это не женский каприз. Всем нравится элегантный внешний вид, но еще больше нравится уверенность в себе, которую он дает. Трансплантация волос у мужчин связана как с эстетическим, так и с психологическим комфортом. Просим специалиста по трансплантации волос «Veselības centrs 4» Кристу Упите рассказать о трансплантации волос – теме, актуальной для мужчин, но не получившей широкого освещения.
Почему выпадают волосы?
Алопеция или усиленное выпадение волос затрагивает как мужчин, так и женщин, однако мужчинам потерю волос замаскировать сложнее. Выпадение волос чаще всего связано с:
- генетикой;
- старением;
- хроническими болезнями;
- длительным стрессом;
- и другими факторами.
Что делать, если шампунь и другие средства не помогают?
Если не удается стимулировать рост волос терапевтическими методами, волосы можно пересадить, используя волосы с затылочной части самого клиента. В этой зоне волосы не подвержены выпадению, и они сохраняют эту особенности после пересадки в другую зону. В «Veselības centrs 4» трансплантацию волос выполняет команда с самым большим опытом в Балтии. Команду возглавляет Др. Илзе Рунце, которая работает в этой области уже 10 лет и провела более 1000 операций, используя самый эффективный в мире метод пересадки волос FUE.
Метод пересадки волос FUE
Волосы для трансплантации можно получить моторизированным методом, который уменьшает продолжительность процедуры, но является более травматичным и отличается более высоким коэффициентом поврежденных волосяных фолликул, или ручным методом, который более медленный, но щадящий и позволяет получить максимально качественный материал для трансплантации. Полученные с затылка волосы пересаживаются в сделанные микронадрезы в целевой зоне в виде графтов (1–4 группы волос), что обеспечивает пышность волос и впечатляющий результат.
Метод подходит и для трансплантации волос и в зоне бороды и бровей. В этом случае также используются волосы с затылочной части – фолликулы пересаженных волос адаптируются к конкретной зоне и становятся волосами соответствующего типа (волоски бороды или бровей).
Сколько стоит трансплантация волос и когда можно ожидать результата?
Стоимость трансплантации волос начинается от 1000 EUR, что, оценивая диапазон цен на международном уровне, считается очень выгодной ценой. К тому же эта процедура становится все более популярной, поэтому увеличиваются возможности выгодных предложений. Расходы на процедуру зависят от обрабатываемой зоны – насколько объемная манипуляция требуется. Продолжительность процедуры также зависит от объема манипуляции, но его можно разделить на несколько этапов.
Вернуться к своим ежедневным делам можно уже на следующий день после процедуры, а полноценный результат будет заметен в течение года после трансплантации волос.
Воспользуйтесь возможностью!
Хотя забота о внешнем виде не кажется самым важным в стремительной жизни, мужчины заслуживают лучшего! Специалисты «Veselības centrs 4» призывают мужчин использовать современные возможности для своей пользы.
Сила и успех начинаются с уверенности в себе!
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Адрес: ул. Таллинас 18, Рига, Латвия
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Электронная почта: трансплантация@vc4.lv
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