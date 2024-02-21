Рижская дума не проголосовала за возобновление прав собственности на участки возле аэропорта, проданных с аукциона

Было констатировано, что на заседании нет кворума. В связи с этим вице-мэр Линда Озола ("Код для Риги"), председательствовавшая на заседании, объявила о перерыве внеочередного заседания до завтра.

Рижская дума рассматривает этот вопрос после того, как генеральный прокурор обратился к самоуправлению по поводу незаконной приватизации незастроенной земли в районе, необходимом для будущего развития аэропорта национального значения.

По мнению прокуратуры, в процессе приватизации самоуправление не оценило необходимость земельных участков для осуществления функций государственного управления или государственной или муниципальной коммерческой деятельности, а все 22 земельных участка находятся на территории, необходимой для дальнейшего развития аэропорта "Рига".

По требованию генерального прокурора самоуправление обязано восстановить свое право владения и собственности на 22 земельных участка и приостановить разработку локального плана для этой территории.

Несколько депутатов от оппозиции отметили, что это будет сигналом для инвесторов не приходить в Ригу и предпочесть инвестировать в другой город.

Они также выразили свое недовольство тем, что депутатам не предоставляется свобода выбора, и они должны голосовать так, как требует прокурор.

14 апреля 2022 года на аукционе были проданы незастроенные земельные участки возле аэропорта "Рига", принадлежащие Рижскому самоуправлению. За 5,7 миллиона евро их купила компания Cella investment 3, связанная с застройщиком Sirin Development. Обе компании входят в литовскую холдинговую компанию "ME Holding NT".

Общая площадь земельных участков составляет 389 394 квадратных метра.

В 2010 году Рижская дума поручила муниципальному предприятию Rīgas pilsētbūvnieks построить на земельных участках выставочный и конференц-центр регионального масштаба и вложила земельные участки в уставный капитал предприятия. Позже, в 2012 году, Рижская дума отказалась от проекта и решила приватизировать земельные участки.

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