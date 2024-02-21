На играх Путина в России участвует несколько латвийских хоккеистов

"Не понимают глубины зла"

По этому поводу высказался и вице-канцлер по делам спорта Министерства культуры Тарви Пюрн.

"С началом войны Эстония вместе со странами-единомышленниками очень четко выразила позицию о том, что всякое сотрудничество с Россией и Беларусью как в спортивной, так и в культурной сфере прекращено. Кровавая война России в Украине не окончена, и мы должны отстаивать победу Украины", - сказал вице-канцлер.

По его словам, учитывая автономию спортивной сферы, решения об участии и неучастии в соревнованиях или спортивных мероприятиях может принимать сам спортсмен или спортивное объединение, а не эстонское государство, в соответствии с его моральным компасом.

"Однако участие в спортивном мероприятии в России ясно показывает, что они не понимают глубины зла России как агрессора и равнодушны к военным преступлениям, в которых среди прочего погибло множество украинских спортсменов. Надеюсь, что Федерация хоккея Эстонии отнесется к решению спортсменов с должной серьезностью", - заключил Пюрн.

Юридически все корректно?

То, что игроки из Эстонии и Латвии отправились на достаточно сомнительный в нынешних условиях турнир, не является на самом деле наказуемым. Дело в том, что санкции МОК или любые другие решения спортивных организаций по отстранению россиян и белорусов от международного спорта не распространяются на этот мультиспортивный турнир.

Фиджитал-спорт - явление очень молодое, поэтому ни одна спортивная организация еще не разработала регламент. Поэтому никаких санкций ни от Международного олимпийского комитета, ни от стран, откуда приехали спортсмены, быть не может. Однако Baltic Select почему-то решила представлять Бахрейн.

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