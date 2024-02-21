Голливудскую актрису Кристен Стюарт заметили в Икшкиле

Американская актриса, звезда серии фильмов "Сумерки" и фильмов "Спенсер", "Ангелы Чарли", номинантка на "Оскар" Кристен Стюарт приехала в Латвию и побывала в ресторане Brandīns в Икшкиле, свидетельствует опубликованная в Instagram 21 февраля фотография. Иностранные СМИ сообщают, что в Латвию она приехала на съемки своего фильма.
"Наши будни наполнены великолепной едой, но самое главное - люди, которые делают ее особенной - и наши выдающиеся официанты и повара, и гости! Сегодня особенно обрадовались, здесь, в Икшкиле, приняв в гости голливудскую звезду Кристен Стюарт", - подписал фото с актрисой персонал ресторана.
Как пишет издание Rolling Stone, Стюарт включила Латвию в число возможных съемочных локаций своего первого фильма в качестве режиссера "Хронология воды" (The Chronology of Water).
Стюарт высказалась о Латвии с одобрением, особенно ее поразила красота природы - флоридские пляжи совсем рядом с лесами, похожие на леса у Скалистых гор в США.
Стюарт выразила надежду, что до марта сможет приехать в Латвию, чтобы поработать над фильмом. Она особенно хотела запечатлеть кадры со снегом.
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