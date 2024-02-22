В Хабаровске признали "экстремистским" движение в защиту Фургала

Прокуратура утверждает, что "объединяющей основой движения" является экстремистская идеология, которая возбуждает ненависть к власти и "разрушает правовые устои и ценности общества". В заявлении также указывается, что "фактическими целями являются создание условий для изменения основ конституционного строя Российской Федерации и смена власти в стране насильственным путем". Кроме того, в ведомстве напомнили, что участники движения неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности.

Участники движения в защиту Фургала также использовали "различные политические технологии воздействия на принятие органами власти решений, включая организацию и проведение несогласованных массовых публичных мероприятий" и действовали "в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России", - заявили в ведомстве.

Дела против Сергея Фургала и протесты в его поддержку