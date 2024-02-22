Столтенберг: С F-16 ВСУ смогут наносить удары по российским целям за пределами границ Украины

Он отметил, что пока невозможно сказать, когда именно Украина сможет разместить истребители F-16.

По его словам, страны-союзники хотят, чтобы передача самолетов произошла как можно быстрее. Однако эффект от получения F-16 будет сильнее, если пилоты, обслуживающие бригады и другой персонал поддержки будет хорошо обучен.

"Поэтому я думаю, что мы должны прислушиваться к военным экспертам именно тогда, когда мы будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее тем лучше", - пояснил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что каждый союзник будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, и разные страны имеют разную политику. В то же время он отметил, что Россия ведет против Украины захватническую войну и у Киева есть право на самооборону, в том числе на удары по законным российским целям за пределами государства.