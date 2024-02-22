Столтенберг: С F-16 ВСУ смогут наносить удары по российским целям за пределами границ Украины

После получения истребителей F-16 Украина получит право наносить удары по российским военным объектам за пределами границ Украины, заявил в интервью "Радио Свобода" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНИАН.
Он отметил, что пока невозможно сказать, когда именно Украина сможет разместить истребители F-16.
По его словам, страны-союзники хотят, чтобы передача самолетов произошла как можно быстрее. Однако эффект от получения F-16 будет сильнее, если пилоты, обслуживающие бригады и другой персонал поддержки будет хорошо обучен.
"Поэтому я думаю, что мы должны прислушиваться к военным экспертам именно тогда, когда мы будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее тем лучше", - пояснил Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО добавил, что каждый союзник будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, и разные страны имеют разную политику. В то же время он отметил, что Россия ведет против Украины захватническую войну и у Киева есть право на самооборону, в том числе на удары по законным российским целям за пределами государства.
Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, чего не делала ни одна страна в мире. Он отметил, что Украине не дадут сразу 40, 70 или 120 самолетов и она не будет получать новейшие модификации.
Первые четыре украинских пилота, обученных полетам на истребителях F-16, завершат обучение до лета, сообщила CNN со ссылкой на Нацгвардию.
Пилоты начали свою подготовку в середине октября 2023 года в 162-м истребительном авиаполку в американском штате Аризона. Пентагон сообщил, что процесс обучения длится несколько месяцев.
Вторая группа из четырех пилотов начала обучение в январе, а третья группа из четырех пилотов в настоящее время изучает английский язык, необходимый для управления американскими истребителями четвертого поколения, сообщил представитель Национальной гвардии ВВС Аризоны.
Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август. F-16 планируют поставить в Украину весной. Глава украинской миссии при НАТО назвал получение истребителей в этот срок реалистичным.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что будет поставлено не менее 24 самолетов.
Дания и Нидерланды были первыми странами, которые обязались поставить Украине истребители F-16, но это произойдет после завершения подготовки украинских пилотов. Об этом также заявили Норвегия и Бельгия.
Украинские власти неоднократно подчеркивали, что использование западных истребителей в Украине может изменить ситуацию на поле боя, поскольку Россия в настоящее время имеет полное превосходство в небе над оккупированными территориями.
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