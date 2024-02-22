Причина стабильности — в огромных бюджетных расходах: власти много тратят на войну, а эти деньги распределяются по всей экономике.

Россия вкладывает деньги в расширение военного производства. На многих существующих заводах было увеличено число смен, кроме того, строятся или уже построены новые производства.

При этом Россия тратит средства на закупку вооружений за границей — ее армия использует для обстрелов Украины иранские дроны (правда, в России, как утверждает западная пресса, построен завод по их сборке), а также закупает боеприпасы в КНДР.

Эта милитаризованная экономика, зависимая от бюджетных денег, уже перегрета — то есть она вряд ли сможет расти долго теми же темпами. Об этом еще в середине прошлого года заявил Центральный банк страны.

Европейский чиновник, пожелавший остаться неназванным, сказал Русской службе Би-би-си, что ЕС в противостоянии с Россией рассчитывает не столько на санкции, которые довольно легко обходят, сколько на то, что российская экономика не выдержит напряжения, вызванного войной.

«Считать, что санкции остановят войну — это наивно. Однако эффект санкций подтачивает российскую экономику. Экономика ест сама себя. Мы видим, как военные траты уже съели более 30% расходов, которые должны были идти на социалку, образование и медицину. По нашей оценке, экономика России сможет продержаться на плаву еще год-полтора. В середине 2025 года мы ожидаем серьезный и масштабный финансовый кризис в российской экономике», — сказал он.

Сам по себе экономический кризис не станет фактором, который изменит ход войны. В конце концов, у российского руководства остаются незадействованными экстренные инструменты, которые можно использовать — например, введение военного положения.

Но экономическое напряжение, скорее всего, вызовет и социальное, на которое также нужно будет как-то реагировать.

В любом случае это может оказать определенное влияние на желание российского руководства продолжать войну.

Правда, завершение войны, как и ее начало, лежит уже в области политики.

Фото: BBC

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Фото: BBC