Сейм принял заявление в поддержку Украины

Парламентарии твердо обязуются поддерживать международные усилия по обеспечению всеобъемлющей ответственности за военные преступления и другие тяжкие международные преступления, совершенные в ходе войны против Украины. Также в заявлении подчеркивается обязанность международного сообщества создать специальный международный трибунал для привлечения к ответственности российского политического и военного руководства.

В заявлении отмечается, что проведение выборов президента России на оккупированных и аннексированных территориях Украины является грубейшим нарушением международного права, в том числе Устава ООН, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

В заявлении отмечается важность уже применяемых к России санкций Евросоюза и выражается необходимость усиления санкций в отношении поставок в Россию высокотехнологичных продуктов и стратегических товаров с целью стратегического ослабления ее экономики и военно-промышленного комплекса. Это касается и предприятий, которые своей деятельностью прямо или косвенно поддерживают деятельность оборонного сектора России, импорт в Евросоюз сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси, в том числе ввозимых из третьих стран товаров, страной происхождения которых является Россия или Беларусь.

В заявлении Сейм выступает за введение на уровне Евросоюза такого правового режима, который позволил бы его членам использовать замороженные российские активы для восстановления Украины и выплаты компенсаций жертвам российской агрессии.

Парламентарии выражают поддержку членству Украины в Евросоюзе и НАТО и подчеркивают необходимость как можно скорее начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.

Латвия продолжит всесторонне поддерживать Украину, чтобы укрепить ее сопротивление российской агрессии, подчеркивается в заявлении.

Сейм также подтверждает солидарность с Украиной и украинским народом, который неутомимо демонстрирует мужество перед лицом постоянных угроз и нападений. Парламент Латвии чтит защитников и жителей Украины за их мужество и героизм и поминает всех жертв российской агрессии - тысячи мирных жителей и защитников Украины, говорится в заявлении.

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