Земельный департамент Эстонии составляет карту побережья Балтийского моря и крупных озер каждые восемь лет. В результате последних измерений эстонских морских островов стало на 95 больше - 2317 вместо прежних 2222, а новая площадь Эстонии составила 45 335 квадратных километров.
Основой картирования береговой линии стали сделанные самолетом Земельного департамента в 2020 году аэрофотоснимки и данные воздушного лазерного сканирования, которыми было уточнено количество морских островов и площадь Эстонии. Согласно новым данным, количество морских островов увеличилось с 2222 до 2317.
"Береговая линия Балтийского моря постоянно меняется. На береговую линию влияет послеледниковое поднятие, вызывающее подъем уровня поверхности земли, а также непрерывные процессы береговой эрозии и аккреции, особенно интенсивные во время штормов. Поэтому время от времени береговую линию приходится наносить на карту заново", - пояснила руководитель отдела пространственных данных Земельного департамента Леа Паутс.
В ходе новой картографии была уточнена и площадь Эстонии, которая теперь составляет 45 335 кв. км, таким образом, площадь уменьшилась на четыре квадратных километра.
"Благодаря предыдущему точному и современному картографированию 2012 года нам стало известно, что давно используемое значение площади в 45 225 квадратных километров значительно меньше реального, а в 2012 году площадь Эстонии составляла 45 339 квадратных километров. Сейчас площадь Эстонии на четыре квадратных километра меньше, чем вписано в предыдущие справочники, и нам придется привыкать к новым официальным цифрам", - сказала Паутс, по словам которой объяснение столь небольшой разницы в площади может заключаться в более точном картографировании и еще более улучшенных исходных данных. Обновленные данные площади Эстонии и количества островов будут изменены в справочниках, Википедии и других источниках.
Морские острова при картографировании учитываются начиная с площади 100 кв. метров, минимальный размер островов в стоячей и проточной воде составляет 20 кв. метров. Новые острова - это в основном небольшие островки, которых становится все больше в мелководном прибрежном море. Новые острова не сразу получают топоним.
"Будут ли они вообще названы и как они будут называться, зависит от их стабильности, особенностей и от того, нужно ли будет людям их называть - например, чтобы объяснить друзьям, куда они отправились в поход на каноэ летом или на коньках зимой", - отметила Паутс.
Береговая линия отмечает положение среднего многолетнего уровня воды. Между двумя картографированиями в 2012 и 2020 годах изменилась система высот Эстонии, Эстония перешла с Кронштадского футштока на Амстердамский, но изменение системы высот не влияет на расположение береговой линии. Однако в отличие от предыдущего картографирования на этот раз использовались более точные исходные данные, поскольку береговые станции, измеряющие уровень морской воды, автоматизированы и включены в сеть высот Эстонии.
Более точные временные ряды уровней воды позволили Земельному департаменту составить карту береговой линии с учетом региональных различий - так, например, средний уровень воды в Нарва-Йыэсуу и Хийумаа отличается почти на восемь сантиметров.
В качестве новой услуги Земельный департамент предоставил в Топографической базе данных Эстонии (ETAK) открытый доступ к данным слоя цифровой карты с данными всех островов, включая острова стоячих и проточных водоемов. По возможности к острову добавлены название и ссылка на регистр географических названий, а также ссылка на Инфосистему природы Эстонии, то есть код EELIS. В ближайшее время база данных будет доступна как для загрузки с геопортала, так и в виде сервиса векторных данных (WFS - Web Feature Service).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!