"Береговая линия Балтийского моря постоянно меняется. На береговую линию влияет послеледниковое поднятие, вызывающее подъем уровня поверхности земли, а также непрерывные процессы береговой эрозии и аккреции, особенно интенсивные во время штормов. Поэтому время от времени береговую линию приходится наносить на карту заново", - пояснила руководитель отдела пространственных данных Земельного департамента Леа Паутс.

"Благодаря предыдущему точному и современному картографированию 2012 года нам стало известно, что давно используемое значение площади в 45 225 квадратных километров значительно меньше реального, а в 2012 году площадь Эстонии составляла 45 339 квадратных километров. Сейчас площадь Эстонии на четыре квадратных километра меньше, чем вписано в предыдущие справочники, и нам придется привыкать к новым официальным цифрам", - сказала Паутс, по словам которой объяснение столь небольшой разницы в площади может заключаться в более точном картографировании и еще более улучшенных исходных данных. Обновленные данные площади Эстонии и количества островов будут изменены в справочниках, Википедии и других источниках.