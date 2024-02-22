В ВСУ сообщили о гибели не менее 60 солдат РФ от удара из HIMARS

Украинская армия нанесла удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по скоплению российских войск в Херсонской области, в результате чего могли погибнуть более 60 человек. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщила представитель сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, "по меньшей мере 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции". Накануне ВСУ опубликовали видео удара, которое до этого циркулировало в различных неофициальных Telegram-каналах.

Украинский OSINT-проект DeepState уточнил, что удар был нанесен по полигону вблизи села Подо-Калиновка в оккупированной части Херсонской области. По данным украинского издания "Зеркало недели", там проходили совместные занятия трех подразделений российской армии, куда собирались приехать с проверкой руководители российской группировки войск "Днепр".

Более 60 солдат РФ были убиты при схожих обстоятельствах

Ранее, 20 февраля ВСУ нанесли удар по полигону российской армии возле села Трудовское под Волновахой в самопровозглашенной "ДНР". Издание "Важные истории" утверждает, что в момент удара на полигоне выстроились три роты бригады (около 200–300 бойцов) в ожидании прибытия генерал-майора Олега Моисеева.

Журналистам удалось верифицировать личности 68 бойцов 36-й гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 06705) из Забайкалья, погибших при ударе. В Минобороны России удар по полигону не комментировали.

В июне 2023 года 144-я мотострелковая дивизия таким же образом выстроилась под Кременной в ожидании генерала Сухраба Ахмедова. После удара HIMARS тогда погибли около 100 человек, напоминают "Важные истории".