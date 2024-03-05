Правда ли, что в чае больше кофеина, чем в кофе?

Сравнить содержание кофеина в чае и кофе - не такая простая задача. Во-первых, разные сорта листьев и зёрен содержат разный объём этого вещества. В случае с чаем важно и то, насколько сильно окисляется или ферментируется продукт перед завариванием. Во-вторых, оба напитка можно получать с помощью как кипячения, так и заливания горячей водой. С повышением температуры растёт и количество кофеина, которое попадает в напиток. Наконец, оно будет зависеть от того, сколько вообще листьев или зёрен было использовано для приготовления и какой объём напитка получился.

Тем не менее данных о содержании кофеина в разных видах сырья достаточно. В 2021 году иорданские учёные провели масштабное изучение зёрен кофе, в выборку было включено 52 образца разной обжарки и разного происхождения. Выяснилось, что среднее содержание кофеина:

- в зелёном кофе (11 образцов) - 1,67% от общей массы;

- в кофе слабой обжарки (14 образцов) - 1,96%;

- в кофе средней обжарки (11 образцов) - 2,03%;

- в кофе тёмной обжарки (16 образцов) - 1,90%.

Есть и географические различия. Так, наиболее богаты кофеином индийские сорта (2,54% от общей массы), затем идут эфиопские и бразильские (2,14% и 2,03% соответственно). В кенийском и колумбийском кофе кофеина меньше всего — 1,72% и 1,60%. На содержание кофеина в напитке будут влиять и другие факторы: условия хранения, степень помола и метод заваривания.