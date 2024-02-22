Главное за 22 февраля ⟩ Неполадки с СГД, "эпидемия" одеколона и случай в 13-м автобусе

Президент США Джо Байден в среду на благотворительном мероприятии в штате Калифорния назвал российского диктатора Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном", сообщает AFP.

Мать политика Алексея Навального Людмила записала ролик, в котором рассказала, что следователи показали ей тело сына и начали выдвигать условия о том, "где, как и когда" он должен быть похоронен. В случае отказа, по словам женщины, ей стали угрожать "что-то сделать" с телом умершего оппозиционера.

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Денежные переводы между близкими родственниками - дело обыденное, и налогом они не облагаются, но есть нюанс... Если супруг "гражданский", то есть просто сожитель, правила игры совсем другие, особенно если банковская транзакция сопровождается игривыми фразами в поле "Цель платежа". TVNET+ ознакомился с административным делом, которое тянется уже несколько лет: "гражданская" супруга, у которой с сожителем совместный ребенок, попыталась в суде оспорить решение СГД о взимании налога и штрафной пени на сумму свыше 2 тыс. евро. И вот что из этого вышло...

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Гостем передачи "Мне только спросить" в студии RUS TVNET стал президент Латвийской федерации футбола (ЛФФ) Вадим Ляшенко, который рассказал о поиске главного тренера для сборной и планах на 2024 год.

В рижском ресторане Elpa в уютной, домашней и неформальной атмосфере прошла презентация песни "Бред" коллектива cheLovek (лидер и основатель - актер театра и кино, режиссер и музыкант Артур Смольянинов).

Российский и латвийский режиссер документального кино, кинопродюсер и общественный деятель Виталий Манский в интервью Вадиму Радионову на YouTube-канале "И грянул Грэм" заметил, что он говорил Ксении Собчак о неуместности развлечений в России во время военного положения, но журналистка его не послушала.

Концерт российской исполнительницы Zivert в Риге, назначенный на 13 июля 2024 года, отменен. Об этом сообщается на сайте продажи билетов ticketshop.

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