Латвия стартовала с победы над Испанией в отборе на Евробаскет-2025

Матч прошёл в испанской Сарагосе и завершился победой латвийской сборной со счётом 79:75 (23:14, 17:23, 17:20, 22:18).

Самым результативным в составе сборной Латвии стал Рихард Ломажс, который набрал 18 очков. Ещё 13 очков в копилку латвийской сборной принёс Андрей Гражулис, а Янис Тимма заработал 11 очков. У испанцев самым результативным стал Дарио Брисуэла - 16 очков.

Отметим, что сборная Латвии находится на восьмой позиции в рейтинге ФИБА, а действующий чемпион Европы Испания занимает вторую строчку. С момента восстановления независимости сборная Латвии девять раз встречалась со сборной Испании, одержав единственную победу до этого на ЧМ-2023.

В первой игре дня группы "С" сборная Бельгии на выезде обыграла Словакию со счётом 75:60 (25:13, 15:23, 24:18, 11:6).

Сборная Латвии уже обеспечила себе право сыграть в финальном турнире, который пройдёт в Риге в августе и сентябре 2025 года. Ещё две путёвки на Евробаскет-2025 из группы "С" между собой разыграют Бельгия, Словакия и Испания.

В следующем матче сборная Латвии встретится с командой Словакии. Этот поединок пройдёт в Риге 25 февраля.

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