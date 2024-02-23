Военная помощь, перспективы переговоров и "план Б". Главное из интервью Зеленского Fox News

Зеленский не пояснил, каков будет «план Б», если США так и не возобновят поставки в этом году, но отметил, что Россия по-прежнему обладает превосходством в небе, а еще — в численности.

«Сложно найти что-то аналогичное, — сказал он, имея в виду другие источники помощи. — Конечно, мы найдем… мы не будем стоять на месте. Нам придется выживать, пока мы не найдем какие-то параллельные пути. Но в любом случае, понимаете, эта помощь критически важна. Так что без нее, извините, у нас будет все больше и больше героических парней в больницах. Потому что если у вас нет реального оборонительного щита и такой же мощной артиллерии с боеприпасами, конечно, вы будете терять людей».

Один враг

С точки зрения среднестатистического американца, который посмотрел оба интервью — и Зеленского, и Путина — очевидно одно: Россия просит не обращать внимания на происходящее («Вам что, нечем заняться?» — спрашивал Путин), а Украина призывает не просто пристально следить за происходящим, но еще и помочь.

«Не может быть двух точек зрения на эту войну, — говорит Владимир Зеленский. — Есть только один враг — и это Путин».

Зеленский на брифинге Фото: Офис президента Украины