ВИДЕО ⟩ Знаменитости требуют выдать тело Навального родным

Российские знаменитости Noize MC, Надежда Толоконникова, Татьяна Лазарева, Артур Смольянинов, Евгений Чичваркин, Андрей Макаревич, Тамара Эйдельман и многие другие, записали видеообращения к российским властям с требованием выдать тело Алексея Навального его матери.
Прошла неделя со дня трагической смерти оппозиционного российского политика Алексея Навального. Причины его гибели до сих пор не ясны, а тело не выдано родным. Его вдова Юлия Навальная в понедельник объявила о том, что продолжит дело мужа, и обратилась к мировому сообществу с призывом сплотиться и победить "ужасающий режим, который сейчас в России". Мать Навального записала новое обращение, в котором говорит, что ее "шантажируют и ставят ей условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей".
Видеообращения записали такие знаменитости как Noize MC, Надежда Толоконникова, Татьяна Лазарева, Артур Смольянинов, Евгений Чичваркин, Андрей Макаревич, Тамара Эйдельман и многие другие.
"Я прошу вас, все, кто к этому причастен и может на это повлиять, по всем законам, по всем понятиям всех религий и всех мировоззрений, тело убитого врага возвращают его близким для того, чтобы они могли похоронить его и оплакать. Таковы моральные и этические тысячелетние законы", - сказал в сторис Артур Смольянинов.
"Первым делом, я хотел бы попросить прощения у тех, кто разглядывал в запрещенной Сети фотки англо-саксонских котиков, пока я не влез со своей политикой. Но вам всем придется прерваться", - начал свое обращение Noize MC.
Он сопроводил видео текстом: "Мама Алексея Навального сегодня вышла из Следственного комитета, они поставили условия: либо тихие похороны без чьего-либо ведома, либо тело не отдадут. Покойного должны отдать его родным, они имеют право похоронить сына. Прекратите издеваться над 70-летней матерью Навального. Такого не заслуживает никто".
"У любого издевательства есть предел", - сказал в ролике музыкант Андрей Макаревич.
Историк, педагог и писательница Тамара Эйдельман заметила:
"Кем надо быть, чтобы скрывать от матери тело, замученного в тюрьме сына? Кем надо быть, чтобы шантажировать 70-летнюю женщину, прилетевшую через полстраны за телом убитого сына?"
"Отдайте тело Алексея Навального матери.
Вы его убили, вы его пытали. Вы его то ли отравили, то ли задушили. Все равно правда будет известна. Вас все равно будут судить", - заявил в своей публикации предприниматель Евгений Чичваркин.
Он также добавил, что власти в РФ сделали все, чтобы люди с совестью поддержали Юлию Навальную.
Напомним, в четверг вечером мать Алексея - Людмила Навальная - записала видеообращение, в котором заявила, что ее "шантажируют и ставят ей условия, где когда и как должен быть похоронен Алексей". Власти боятся, что очередное кровавое преступление режима, возмутившее россиян, у которых еще осталась совесть, вызовет массовые волнения на похоронах героя.
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