Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России

"Сегодня мы еще больше ужесточаем ограничительные меры в отношении российского военного и оборонного сектора, нацеливаясь на новые предприятия в третьих странах, которые поставляют оборудование, а также на тех, кто несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей", - сказано в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Санкции введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Помимо военного и оборонного секторов, эти меры направлены также на тех, кто участвует в поставках вооружения из Северной Кореи.

Кроме того, ЕС ввел более жесткие экспортные ограничения против 27 организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.

Также ЕС расширил список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны.

В официальном журнале ЕС санкции пока не опубликованы. В силу ограничения вступят после публикации.

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