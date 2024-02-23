Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России

Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций против России, приуроченный ко второй годовщине начала полномасштабного вторжения в Украину, пишет "Медуза".
"Сегодня мы еще больше ужесточаем ограничительные меры в отношении российского военного и оборонного сектора, нацеливаясь на новые предприятия в третьих странах, которые поставляют оборудование, а также на тех, кто несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей", - сказано в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
Санкции введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Помимо военного и оборонного секторов, эти меры направлены также на тех, кто участвует в поставках вооружения из Северной Кореи.
Кроме того, ЕС ввел более жесткие экспортные ограничения против 27 организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.
Также ЕС расширил список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны.
В официальном журнале ЕС санкции пока не опубликованы. В силу ограничения вступят после публикации.
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