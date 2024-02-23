Видео ⟩ Два года войны: программа мероприятий поддержки Украины

В субботу исполнится два года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, но важно помнить, что страна-агрессор совершает военные преступления против украинцев еще с 2014 года. В память о двух годах полномасштабного вторжения в субботу по всей Латвии пройдут различные мероприятия поддержки.

09:00

Минутой молчания будут чтить жертв украинского народа

Солидаризируясь с народом Украины, президент Латвии, спикер Сейма, премьер-министр и министр иностранных дел призывают всех жителей Латвии договориться о минуте молчания, вспоминая чествуя жертв украинского народа.

10:00

В Лудзе пройдет богослужение о мире в поддержку Украины

В Римско-католической церкви Вознесения Лудзенской девы Марии проходит молебен за Украину и мир во всем мире.

11:00

В Елгаве вспомнят Украину

Молясь за мир в Украине в Елгавском соборе святой Анны, пройдет экуменическое богослужение.

11:00

Откроют выставку, посвященную войне в Украине

У Музея оккупации Латвии откроется фотовыставка "Портреты войны: два года мужества, два года жертвоприношения".

11:00

Собрание в поддержку Украины

Общество "Восходящее Солнце" проведет собрание поддержки Украины напротив посольства Украины "С Украиной до победы!".

12:00

Латвийские электронные СМИ второй год на специальной акции воспроизведут государственный гимн Украины