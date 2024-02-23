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Видео ⟩ Два года войны: программа мероприятий поддержки Украины

Латвия поддерживает Украину. Иллюстративное фото. Фото: Lita Millere/LETA
rus.tvnet.lv
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В субботу исполнится два года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, но важно помнить, что страна-агрессор совершает военные преступления против украинцев еще с 2014 года. В память о двух годах полномасштабного вторжения в субботу по всей Латвии пройдут различные мероприятия поддержки.

09:00

Минутой молчания будут чтить жертв украинского народа

Солидаризируясь с народом Украины, президент Латвии, спикер Сейма, премьер-министр и министр иностранных дел призывают всех жителей Латвии договориться о минуте молчания, вспоминая чествуя жертв украинского народа.

10:00

В Лудзе пройдет богослужение о мире в поддержку Украины

В Римско-католической церкви Вознесения Лудзенской девы Марии проходит молебен за Украину и мир во всем мире.

11:00

В Елгаве вспомнят Украину

Молясь за мир в Украине в Елгавском соборе святой Анны, пройдет экуменическое богослужение.

11:00

Откроют выставку, посвященную войне в Украине

У Музея оккупации Латвии откроется фотовыставка "Портреты войны: два года мужества, два года жертвоприношения".

11:00

Собрание в поддержку Украины

Общество "Восходящее Солнце" проведет собрание поддержки Украины напротив посольства Украины "С Украиной до победы!".

12:00

Латвийские электронные СМИ второй год на специальной акции воспроизведут государственный гимн Украины

Чтобы показать единство латвийских СМИ в поддержке Украины в войне с захватчиком, латвийские радиостанции, телеканалы и электронные СМИ договорились в общей акции одновременно исполнить гимн Украины. TVNET GRUPA также примет участие в этой акции.

12:00

Акция в поддержку Украины

В Риге, на площади напротив посольства России общество "Национал-демократы" проводит акцию протеста, цель которой - проявить солидарность и выразить поддержку украинскому народу и военнослужащим в борьбе с оккупантами, осудить агрессию России и совершенные ею военные преступления, которые она совершает против украинцев с 2014 года.

12:00

В Лиепае пройдут благотворительные мероприятия в поддержку Украины

В Лиепайском Свято-Троицком соборе на крупнейшем в мире механическом органе исполнится государственный гимн Украины.

В 13, 14 и 15 часов оркестр морских сил Национальных вооруженных сил Латвии даст музыкальные представления.

В 16 часов в Лиепайском Свято-Троицком соборе акция поддержки и благотворительности завершится концертом лиепайских музыкантов, посвященным народу Украины.

12:00

Откроют выставки, посвященные украинскому народу

В Огре на пешеходном участке улицы Бривибас откроются две фотовыставки, посвященные украинскому народу и рассказывающие о помощи, оказанной Украине Польшей и Огрским краем.

12:30

Митинг в поддержку Украины в Риге

У памятника Свободы пройдет митинг, чтобы выразить поддержку Украине и осудить начатую Россией преступную и агрессивную войну. Мероприятие продлится до 14:30.

13:00

Возможность пожертвовать необходимые вещи в поддержку Украины

На парковке у Валмиерской библиотеки возможность пожертвовать необходимые вещи в поддержку Украины.

13:00

Концерт и сбор пожертвований в поддержку Украины

В Яунелгаве пройдет концерт "За свободную Украину, мы в свободной Латвии" и сбор пожертвований в поддержку Украины.

14:00

В Кулдиге пройдет благотворительное мероприятие в поддержку Украины

В Кулдигской церкви святой Анны пройдет благотворительный концерт в поддержку Украины "Вместе до победы".

14:00

Мероприятие в поддержку Украины

В культурном центре "Сигулдский Девон" пройдет мероприятие в поддержку Украины, на котором прозвучит патриотическая музыка, а скауты Сигулды разведут костры, у посетителей будет возможность получить ленточки в цветах государственного флага Украины.

15:00

Президент и премьер примут участие в экуменическом богослужении в Домском соборе Риги

Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня примут участие в экуменическом богослужении в Домском соборе Риги о мире в Украине и в память о погибших во время полномасштабного вторжения России в Украину украинских солдатах.

16:00

В Смилтене проведут акцию пожертвований в поддержку украинских военных

В фойе Смилтенского культурного центра, проживающие в крае украинцы проведут акцию пожертвований "Щедрое сердце" в поддержку украинских военных.

16:00

В Балви пройдет богослужение о мире в поддержку Украины

В Балвской евангелически-лютеранской церкви пройдет молебен за Украину и мир во всем мире.

17:00

Мероприятие поддержки Украины в Пиньки

В Пинькской церкви пройдет мероприятие в поддержку Украины.

17:00

Благотворительное мероприятие для Украины в Попе

Во внутреннем дворе дома культуры в Попе пройдет благотворительное мероприятие, посвященное Украине, "Немного надежды".

18:00

Акция памяти и поддержки "Путь света Украине" в Риге

В Риге проходит акция памяти и поддержки "Путь света Украине", во время которой жителей Латвии приглашают отправиться в символическое световое шествие в память о жертвах войны и выразить поддержку Украине в борьбе за ее свободу.

18:30

Благотворительный концерт "Вместе с Украиной"

В Латвийской национальной библиотеке пройдет благотворительный концерт "Вместе с Украиной", на котором известные латвийские и украинские певцы и музыканты объединятся в музыкальном мероприятии, чтобы выразить народу Украины свою солидарность и поддержку.

19:00

Акустический концерт Stop the War

В помещениях центра культуры и отдыха "Иманта" состоится акустический концерт музыкального объединения Riga reggae Stop the War.

От заката до восхода солнца в цвета украинского флага будет освещен памятник Свободы

Рижское агентство памятников от заката до восхода солнца в цвета украинского флага осветит памятник Свободы.

В течение всего дня Латвийский национальный художественный музей собирает поддержку Украине

Латвийский национальный художественный музей проведет программу мероприятий, чтобы выразить солидарность и напомнить о возможностях поддержки Украины

Осветят хор Национальной библиотеки

С 23 февраля по 26 февраля хор Замка света будет подсвечен цветами украинского флага.

24 февраля RUS TVNET в течение всего дня будет следить за памятными мероприятиями по случаю второй годовщины войны как в Латвии, так и в мире!

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