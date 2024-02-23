Видео ⟩ Два года войны: программа мероприятий в поддержку Украины

В Кулдигской церкви святой Анны пройдет благотворительный концерт в поддержку Украины "Вместе до победы".

14:00

Мероприятие в поддержку Украины в Сигулде

В культурном центре "Сигулдский Девон" пройдет мероприятие в поддержку Украины, на котором прозвучит патриотическая музыка, а скауты Сигулды разведут костры, у посетителей будет возможность получить ленточки в цветах государственного флага Украины.

15:00

Президент и премьер примут участие в экуменическом богослужении в Домском соборе Риги

Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня примут участие в экуменическом богослужении в Домском соборе Риги о мире в Украине и в память о погибших во время полномасштабного вторжения России в Украину украинских солдатах.

16:00

В Смилтене проведут акцию пожертвований в поддержку украинских военных

В фойе Смилтенского культурного центра проживающие в крае украинцы проведут акцию пожертвований "Щедрое сердце" в поддержку украинских военных.

16:00

В Балви пройдет богослужение о мире в поддержку Украины

В Балвской евангелически-лютеранской церкви пройдет молебен за Украину и мир во всем мире.

17:00

Мероприятие в поддержку Украины в Пиньки

В Пинькской церкви пройдет мероприятие в поддержку Украины.

17:00

Благотворительное мероприятие для Украины в Попе

Во внутреннем дворе Дома культуры в Попе пройдет посвященное Украине благотворительное мероприятие "Немного надежды".

18:00

Акция памяти и поддержки "Путь света для Украины" в Риге