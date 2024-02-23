Видео ⟩ Два года войны: программа мероприятий в поддержку Украины

В субботу исполнится два года с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, но важно помнить, что страна-агрессор совершает военные преступления против украинцев еще с 2014 года. В память о двух годах полномасштабного вторжения в субботу по всей Латвии пройдут различные мероприятия поддержки.
09:00
Минутой молчания почтят жертв украинского народа
Солидаризируясь с народом Украины, президент Латвии, спикер Сейма, премьер-министр и министр иностранных дел призывают всех жителей Латвии объединиться в минуте молчания, вспоминая жертв украинского народа.
10:00
В Лудзе пройдет богослужение о мире в поддержку Украины
В Римско-католической церкви Вознесения Лудзенской девы Марии пройдет молебен за Украину и мир во всем мире.
11:00
В Елгаве вспомнят Украину
Молясь за мир в Украине, в Елгавском соборе святой Анны пройдет экуменическое богослужение.
11:00
Откроется выставка, посвященная войне в Украине
У Музея оккупации Латвии откроется фотовыставка "Портреты войны: два года мужества, два года жертвоприношения".
11:00
Собрание в поддержку Украины
Общество "Восходящее Солнце" напротив посольства Украины проведет собрание в поддержку Украины "С Украиной до победы!".
12:00
Латвийские электронные СМИ второй год на специальной акции воспроизведут государственный гимн Украины
Чтобы показать единство латвийских СМИ в поддержке Украины в войне с захватчиком, латвийские радиостанции, телеканалы и электронные СМИ договорились в рамках общей акции одновременно исполнить гимн Украины. TVNET GRUPA также примет участие в этой акции.