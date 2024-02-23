Фото и видео ⟩ Два года войны: на стене Дома Конгрессов видна эффектная проекция

В память о двух годах полномасштабного вторжения России в Украину на фасаде Рижского Дома конгрессов можно наблюдать аудиовизуальную проекцию, посвященную поддержке Украины.
Его создал чешский художник по свету Алекс Довис.
Одной из главных черт творчества художника является создание граффити с люминесцентными красками, создавая таким образом яркие и выразительные произведения светового искусства. Они будут демонстрироваться 23, 24 и 25 февраля, с 18:00 до 23:00.
В честь Украины освещен и фасад здания МИДа.
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