LSM удалили комикс с украинскими солдатами в виде свиней

Как пояснил lsm.lv, "Свиньи комиксы" - это еженедельные комиксы о текущих событиях в Латвии и мире.

"У комикса своя легенда происхождения "свиней", которую можно встретить в каждом новом выпуске. Свинья может быть воображаемым строителем, пассажиром неподвижных поездов или участником спортивных игр, и тому подобное. Их рисует художник Гундега Эвелоне", - говорится на сайте издания.

В комиксе, опубликованном и впоследствии удаленном сегодня, 24 февраля, в годовщину российского вторжения в Украину, изображены две свиньи с оружием, говорящие: "Мы будем сражаться, пока не победим" и "Ведь что еще нам остается".

Фото: Ekrānšāviņš

Как выяснил TVNET, СМИ, отреагировав на волну возмущения в соцсетях, удалили статью.

Комикс раскритиковал и президент Эдгар Ринкевич. "Шутить можно и нужно, но важен и контекст", - написал он в микроблоге X.

Jokot var un vajag, bet svarīgs ir arī konteksts, @lsmlv — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 24, 2024

LSM.lv также опубликовал извинения. "Мы создали "Свиной комикс" о войне в Украине не в том месте и не в то время. Приносим извинения, никого не хотели обидеть. Публикация удалена с портала", - сообщила главная редактор lsm.lv. Марта Церава.

Esam nevietā un nelaikā izveidojuši "Cūku komiksu" par karu Ukrainā. Atvainojamies, nevienu negribējām aizskart. Publikācija no portāla izņemta.https://t.co/vundZkFA9j galvenā redaktore Marta Cerava. — LSM ziņu portāls (@lsmlv) February 24, 2024

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