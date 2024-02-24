Ботс/Плуме выиграли этап Кубка мира по санному спорту в Сигулде

Ботс/Плуме преодолели трассу с первого захода за 41,516 секунды, показав лучшее время. Пятыми с отставанием от лидеров на 0,222 секунды были Эдуард Шевицс-Микельшевицс/Лукас Крастс, а Раймонд Балтгалвис/Виталий Егоров проиграли в парном разряде 21, но финишировали в санях, заняв 19-е место и уступив лидерам 11,581 секунды.

Лидерами турнирной таблицы Кубка мира являются австрийцы Томас Штей и Вольфганг Киндль с 841 очком. Шевицс-Микельшевицс/Крастс занимают 11-е место с 315 очками, а Балтгалвис/Егоров - 23-е с 73 очками.

В воскресенье мужчины будут соревноваться в одиночном разряде, а также пройдут спринтерские соревнования.

На участие в соревнованиях подали заявки 135 спортсменов из 16 стран.

Сборную Латвии по санному спорту в одиночном разряде представляют Элина Иева Витола, Сигита Берзиня, Кендия Апарйоде, Зане Калума, Франческа Бона, Кристер Апарйодс, Гинт Берзиньш, Каспар Ринкс, Роберт Дрейманис, а в парном разряде - Мартиньш Ботс/Роберт Плуме, Эдуард Шевицс-Микельшевицс/Лукас Крастс, Раймонд Балтгалвис/Виталий Егоров, Янис Груздулис-Боровойс/Эден Эдуардс Чепулис, Анда Упите/Зане Калума и Виктория Зиединя/Селина Элизабете Звилна.

Сезон Кубка мира завершится в следующие выходные еще одним этапом в Сигулде.

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