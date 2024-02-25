Видео ⟩ Порзиньгис набрал 22 очка и помог "Селтикс" обыграть свою первую команду НБА

Порзиньгис в этом матче провел на площадке 31 минуту и 31 секунду, реализовал три из четырех трехочковых и четыре из семи двухочковых бросков, а также все пять штрафных бросков. Кроме того, на его счету четыре подбора, четыре результативные передачи, один блок, одна ошибка и три фола. "Сетликс" с латышом на площадке забросили на 12 очков больше, чем пропустили.