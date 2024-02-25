Видео ⟩ Порзиньгис набрал 22 очка и помог "Селтикс" обыграть свою первую команду НБА

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис в воскресенье набрал 22 очка и помог своему клубу "Бостон Селтикс" обыграть его первую команду в НБА - "Нью-Йорк Никс".
"Бостон" в гостях победил со счетом 116:102 (30:26, 32:32, 35:26, 19:18), одержав, таким образом, восьмую победу подряд.
Порзиньгис в этом матче провел на площадке 31 минуту и 31 секунду, реализовал три из четырех трехочковых и четыре из семи двухочковых бросков, а также все пять штрафных бросков. Кроме того, на его счету четыре подбора, четыре результативные передачи, один блок, одна ошибка и три фола. "Сетликс" с латышом на площадке забросили на 12 очков больше, чем пропустили.
"Селтикс" с 45 победами в 57 матчах занимают первое место как в Восточной конференции, так и во всей лиге. "Никс" с балансом 34-23 - четвертые в Восточной конференции.
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