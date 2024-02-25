Фото ⟩ Трагедия в Эстонии: жилой дом сгорел почти полностью, погибли три человека

В Центр тревоги сообщили, что крыша двухэтажного дома полыхает открытым огнем и из-за сильного ветра огонь угрожает находящимся поблизости зданиям.

Спасательная команда Алатскиви, которая прибыла на место первой, отправилась в горящий дом, но на первом этаже дома в доступной части спасатели в тот момент никого не обнаружили. После того, как был потушен более крупный пожар, на втором этаже здания были обнаружены три мертвых человека.

Репортер портала Tartu Postimees сообщил с места происшествия, что, по словам местных жителей, в огне погибли мать и двое ее взрослых сыновей.

Житель нижнего этажа выбрался из дома самостоятельно.

На пожар отреагировали спасатели из Алатскиви, Тарту, Муствеэ и Пала.

Пожар по неизвестной причине, вероятно, начался в пристройке дома и распространился оттуда на жилые комнаты на втором этаже. В результате пожара дом был почти полностью уничтожен.

Точные обстоятельства случившегося и причина пожара будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

По словам руководителя спасательных работ, на нижнем этаже жилого дома был слышен сигнал дымового датчика, но определить наличие дымового датчика на мансардном этаже уже не представляется возможным.

Спасательный департамент напоминает: для быстрого обнаружения пожара необходимо, чтобы в каждом доме был работающий датчик дыма. Необходимо учитывать, что пожар очень быстро может стать опасным для жизни. Только работающий и правильно установленный датчик дыма может спасти жизнь.

В этом году в пожарах в Эстонии погибли уже 10 человек.

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