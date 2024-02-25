Апарйодс занял второе место на этапе Кубка мира в Сигулде

Дебютант Кубка мира Роберт Дрейманис по результатам двух заездов занял 18-е место.

Победу одержал немецкий саночник Феликс Лох, который после первого заезда был вторым после Апарйодса, а во втором одержал победу, обогнав латыша по сумме двух заездов на 0,059 секунды. Третье время показал немец Макс Лангенхан, уступивший Лоху 0,312 секунды.

Впрочем, Лангенхану хватило третьего места, чтобы обеспечить себе победу в общем зачете Кубка мира.

Берзиньш уступил победителю 0,574 секунды, а Дрейманис отстал на 3,124 секунды.

В первом заезде Апарйодс показал лучшее время, финишировав за 47,841 секунды, вторым был Лох (+0,046 секунды), а третьим - австриец Давид Глайршер (+0,111 секунды).

Сезон Кубка мира завершится в конце следующей недели еще одним этапом в Сигулде.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!